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Adıyaman'daki kazada 13 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
ADIYAMAN'DAKİ KAZADA 13 KİŞİ YARALANDI

'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Bu arada, minibüste bulunan ve kaza sonrası yere düşen Türk bayrağını bir jandarma personelinin alıp öptükten sonra yeleğinin içerisine koyduğu görüldü.

Alınan bilgiye göre, ile Kahta ilçesi arasında yolcu taşıyan Şevket Çakır yönetimindeki 02 D 6037 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki 13 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, minibüste bulunan ve kaza sonrası yere düşen Türk bayrağını bir jandarma personelinin alıp öptükten sonra yeleğinin içerisine koyduğu görüldü.

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