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JÖAK'tan nefes kesen helikopterli Cumhuriyet Bayramı gösterisi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
JÖAK'TAN CUMHURİYET GÖSTERİSİ

'de, nedeniyle düzenlenen törende, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı () ekiplerinin helikopterli gösterisi ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Durmuş, tören aracıyla halkın bayramını kutladı.

Daha sonra nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kutlamalar kapsamında Ankara'da gelen ekipleri, ATAK helikopteri ile havada gösteri gerçekleştirdi.

Helikopterden sarkarak gökyüzünde Türk bayrağını dalgalandıran JÖAK ekiplerinin gösterisi, nefes kesti.



Vatandaşlar, büyük bir heyecanla izledikleri gösteri sonrası JÖAK ekiplerini uzun süre alkışladı. Kutlama geçit töreni ile sona erdi.

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