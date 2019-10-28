İzmir Konak'ta çöp konteynerinde patlama
Giriş Tarihi: 28.10.2019
İzmir'in Konak ilçesinde bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, patlamanın ses bombası olduğu tahmin edildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi 1270 Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri çöp konteynerinde inceleme yaptı. Patlamanın ses bombası olduğu tahmin ediliyor.
Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Çanakkale'de deprem meydana geldi
- Uçaktaki yolcuların iğrenç görüntüleri ortalığı karıştırdı
- Filinta Mustafa'nın yalısı 550 milyon TL'ye satılıyor
- Mersin'de gizemli kazı! Kırmızı ev uydu görüntülerine kapatıldı
- Adana'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- Meteoroloji'den flaş açıklama! O illerde yaşayanlar dikkat!
- Alacak verecek davasında silahlar konuştu
- Şehit Erdoğan Türkel için tören düzenlendi
- İzmir Bornova'da çöp dağları oluştu
- Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam öldü
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş Galatasaray hakemi Mete Kalkavan ile ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Eniştem olsun da... |Video
- Son dakika: Beşiktaş 1-0 Galatasaray |Maç sonucu
- Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü aracın imha anı kamerada |Video
- Barış Pınarı Harekatı şehidi Erdoğan Türkel için tören düzenlendi
- Son dakika... İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi |Video
- Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
- Avrupa’da Türk düşmanlığı hortladı! Türkiye aleyhinde skandal ifadeler
- TFF'den Türkiye - İzlanda maçı açıklaması
- Son dakika: Adana'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- ASELSAN sağlıkta bir ilke imza attı! Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi
- Son dakika: Çanakkale'de deprem meydana geldi
- PKK'ya Pençe Harekatı darbesi