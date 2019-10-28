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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat! | 28 Ekim 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
METEOROLOJİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve , Doğu Anadolu'nun güneybatısı, 'nun batısı, Karaman, , , Aksaray, , 'nın güney çevreleri, 'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, , Mardin, Batman ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Ekim 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve , Doğu Anadolu'nun güneybatısı, 'nun batısı, Karaman, , , Aksaray, , 'nın güney çevreleri, 'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, , Mardin, Batman ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, 'nun kuzeybatısı ile Batı 'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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