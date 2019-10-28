Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat! | 28 Ekim 2019 hava durumu
28 Ekim 2019 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Ekim 2019 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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