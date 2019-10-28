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İstanbul'da operasyon! Escort sitesi kurup...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
İSTANBUL'DA OPERASYON! ESCORT SİTESİ KURUP...

'un ilçesinde düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları ‘Eskort sitesi’ ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları öne sürülen 1’i kadın, 10 şüpheli yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı. Saat 04.00'e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin internette kurdukları 'Escort sitesi' aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Bu adreslerde yapılan aramalarda "Hayalet silah" olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K., B.C., M.Y., 'Azad' kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve N. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç 'ne teslim edildi.

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