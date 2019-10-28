İstanbul'da operasyon! Escort sitesi kurup...
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları ‘Eskort sitesi’ ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları öne sürülen 1’i yabancı uyruklu kadın, 10 şüpheli yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı.
Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı. Saat 04.00'e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin internette kurdukları 'Escort sitesi' aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Bu adreslerde yapılan aramalarda "Hayalet silah" olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.
Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K., B.C., M.Y., 'Azad' kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve yabancı uyruklu N. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi'ne teslim edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kick Boks Milli Takım Antrenörü Karlı trafik kazasında öldü
- FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen tutuklandı
- 29 Ekim'de kargolar açık olacak mı? Açıklama geldi
- Bugün PTT ve bankalar açık mı?
- İzmir'de çöp konteynerinde patlama
- İzmir için deprem uyarısı: 17 aktif fay bulunuyor
- Metrobüs istasyonunda kabusu yaşadılar!
- Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo ele geçirildi...
- Başkan Erdoğan destekledi; proje başlıyor!
- Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Traktör...
- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde terör saldırıları: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
- Terör örgütü YPG Suriye'yi terk edecek mi? Örgütünün sonraki hedefi ne?
- İşte YPG/PKK'lı teröristlerin asansörlü tüneli
- MSB: Resulayn’da yaralanan askerimiz şehit oldu
- FETÖ'cü Ertürk Murat Cansaran'ın beraati sohbete takıldı! Dikkat çeken deliller
- TSK ve SMO terör örgütü YPG'yi bozguna uğrattı! Araplar örgütü ediyor
- Tel Abyad'da terör örgütü PYD'nin saldırısı önlendi
- İçişleri Başkanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- Son dakika: Türkiye'ye siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama
- Milli Savunma Bakanlığı: Yüksekova'da yaralanan bir askerimiz şehit oldu
- Beşiktaş Galatasaray hakemi Mete Kalkavan ile ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Eniştem olsun da... |Video
- Son dakika: Beşiktaş 1-0 Galatasaray |Maç sonucu