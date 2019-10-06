Mersin'de yürekleri sızlatan olay! Annesinin yanında küçük çocuğu...

Mersin’de dün akşam bir sitede yaşanan ve bir çocuğun sert bir şekilde tokatlandığı olayda çocuğu darp eden şahıs gözaltına alındı. N.K adlı şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Olay dün gece Mersin, Mezitli'deki bir sitede yaşandı. Ürdün vatandaşı bir ailenin çocukları ile sitedeki çocuklar arasındaki tartışmaya aileler de müdahil oldu. İki taraftan annelerin arasındaki tartışma devam ederken 8 yaşındaki çocuk, aynı sitede yaşayan N.K adlı şahıs tarafından sert bir şekilde darp edildi.





İki taraf arasında çıkan kavga sonrası olay yerine polis geldi. Taraflar birbirinden kavga sebebiyle şikayetçi olmadı. Ancak çocuğun darp edilmesiyle ilgili olarak savcılık N.K hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan N.K'nın işlemleri devam ediyor.



MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüphelinin gözaltına alındığını, olayla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verileceğini bildirdi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada çıkan 'bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı' yönünde haberler ile ilgili olarak 2 Türk çocuğu ve 2 Ürdünlü çocuğun bir sebepten ötürü aralarında kavga etmeleri üzerine, Türk çocuklardan birinin dişi kırıldığı, diğerinin ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, "Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.D. sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak onu yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun annesini de omzundan 2 kez iteklemiştir. Ürdünlü çocuğa şiddetli bir şekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.