Erzurum'da kardeşlerin üzerine çaydanlık devrildi
Erzurum'da fırının kapağını açıp üzerine oturan Emir (7) ve Eray Sünbül (1) kardeşlerin üzerine, ocak üstünde kaynayan çaydanlık devrildi. Küçük Eray başından, yüzünden ve sağ kolundan yaralanırken, ağabeyi Emir'in ise sağ kolunda yanıklar oluştu.
Olay, 9 Ekim günü merkez Palandöken ilçesindeki Yunusemre semtinde meydana geldi. Merve- Kamil Sünbül çiftinin çocukları Eray, fırının kapağını açarak üzerine oturdu.
Bunu göre ağabeyi Emir de kardeşinin yanına gitti. Emir de kapağın üzerine oturunca ocak üzerindeki çaydanlık devrildi. Kaynar su Eray ve Emir'in üzerine döküldü. Küçük Eray'ın yüzü, başı ve sağ kolu yandı.
TEDAVİYE ALINDI
Suyun bir bölümü de Emir'in sağ koluna döküldü. Ailenin çağırdığı ambulansla çocuklar, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Merve Sünbül'ün 40 gün önce 3'üncü çocuğuna doğum yaptığı için yeğenlerine kendisinin baktığını söyleyen hala Bilgi Sünbül, "Biz Merve ile mutfakta çay hazırlıyorduk.
"AİLELER DİKKAT ETSİN"
Eray arkamızdan mutfağa gelmiş ancak biz görmedik. Ocaklı fırının kapağını açıp oturmuş. Emir de onun yanına gitmiş ve kapağa o oturunca fazla yükü kaldıramadı. Ocağın üzerindeki suyun yarısı Eray'ın, diğer yarısı da Emir'in üzerine döküldü. Şu an durumları iyi. Aileler dikkat etsin" dedi.
Hastane odasında ağlayan kardeşini oyunlar oynatarak susturmaya çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Emir Sünbül, "Annem bize kek hazırlıyordu. Ağırlık çöktü, suyun bir kısmı benim üzerime döküldü. Ben kaçtım, annem de hemen Eray'ı aldı" diye konuştu.
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