İstanbul'da zehir tacirlerine 14 adreste helikopter destekli operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul’da bulunan (14) ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli düzenlenen operasyonla; yüklü miktarda uyuşturucu madde (Metanfetamin, Eroin ve Skunk) ele geçirilirken, (1)’i örgüt lideri olmak üzere toplam (12) kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların elde ettikleri uyuşturucu maddeleri "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara sattığı bilgisi alındı.
ZEHİR TACİRLERİNİ ORGANİZE...
Yaklaşık (2) ay süren fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların Silivri, Bahçelievler, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde faaliyet göstermeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla tespit edilen bölgelerde araştırmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, zehir tacirlerinin organize bir şekilde çalıştığını tespit etti.
OPERASYON BAŞLADI
Sabah'ın haberine göre; şüphelilerin belirlenen ikamet adresleri arasında lüks rezidanslar da eski binalar da vardı. Ancak tüm ikamet adresleri, Jandarma ekipleri ve helikopter ile önce çepeçevre sarıldı, ardından operasyona başlandı.
14 ADRESE BASKIN
Jandarma helikopterlerinin havadan destek verdiği nefes kesen operasyon sonucunda; (14) ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü lideri (G.Y.) başta olmak üzere (15) kişi yakalandı.
Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan detaylı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde (Metanfetamin, Eroin ve Skunk) ele geçirildi. Yakalanan (15) şüpheli şahıstan (12)'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, (3) şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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