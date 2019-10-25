Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, eylem için keşif yaptıkları öne sürülen 1'i Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışında oldukları, bu amaçla keşif yapıtları, örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen 1'i Suriye uyruklu 9 şüpheliyi tespit etti.
9 EVE EŞ ZAMANLI BASKIN
Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti 9 eve eş zamanlı baskın yaptı.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, yaptıklarını aramada 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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