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Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
ŞAFAK VAKTİ BASKIN! GÖZLERİNİ AÇAMADILAR

'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, eylem için keşif yaptıkları öne sürülen 1'i Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

Terör örgütü 'ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışında oldukları, bu amaçla keşif yapıtları, örgüt mensuplarıyla ilişki ve irtibat içinde olduğu iddia edilen 1'i uyruklu 9 şüpheliyi tespit etti.

9 EVE EŞ ZAMANLI BASKIN

Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şafak vakti 9 eve eş zamanlı baskın yaptı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, yaptıklarını aramada 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

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