Cezaevindeki 'ölüm patroniçesi'nin yönettiği çeteye şok baskın!
9 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ‘ölüm patroniçesi’ lakaplı Saide D.’nin yönettiği uyuşturucu çetesine düzenlenen baskında 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan kadın çete lideri Saide D. hala ile irtibatlı olduğunu belirlendi.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 Mayıs'ta Sarıyer Çayırbaşı'nda düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 'Ölüm patroniçesi' olarak bilinen kadın çete lideri Saide D.'nin 15 Mayıs'ta çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezası almasının ardından şebekeyi cezaevinden yönettiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri uyuşturucu maddelerin satışının Saime D. ile irtibatlı kişiler tarafından devam ettirildiğini tespit etmesi üzerine 18 Ekim'de Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 4 KİLO 192 GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 2'si 18 yaşından küçük 11'i kadın toplam 20 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, skunk, ve uyuşturucu hapların bulunduğu 4 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2'Sİ ÇOCUK, 8'İ KADIN 14 KİŞİ TUTUKLANDI
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 19 Ekim'de adliyeye sevk etti. Şüphelilerden 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı. 2'si 18 yaşından küçük, 8'i kadın toplam 14 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 3'ü kadın toplam kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da su krizi! Korkutan uyarı geldi
- Çamaşır makinesinin içine kahve atarsanız...
- Ablasını döven eniştesine dehşeti yaşattı!
- Can alan şantaj! Teknoloji kandıramadı
- Rusya'da akılalmaz görüntüler! Görenler hayatının şokunu yaşadı
- Havadan karardan operasyon! Böyle yakalandılar
- Tefecilere polis operasyonu! Gözaltına alındılar
- Şafak vakti baskın! Gözlerini açamadılar
- Kamyon İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı
- Kayıp şahıs ölü bulundu
- Terör örgütü YPG'nin havanları bakın nereden çıktı
- NATO'dan "savunma" açıklaması
- Rusya'dan açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü
- Yeni vergi düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin değişiklik kanun teklifi...
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- KHK ile meslekten ihraç edilenler: OHAL Komisyonunun karar sayısı 92 bin oldu
- 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?
- Mazlum Kobani kimdir? Terörist Mazlum Kobani gerçek adı nedir?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Son dakika: Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
- Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle! Çukurova 41. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?