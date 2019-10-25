Arnavutköy'de hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı
Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, 06.30 sıralarında Hadımköy İstanbul Caddesi Ömerli Işıklar Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nden Hadımköy istikametine ilerleyen 34 GA 2391 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete ilerleyen Mehmet Orak yönetimindeki 34 NL 7005 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan İETT sürücüsü Mehmet Orak ile yolcular Kadriye Yavuz, Meryem Süleyman, Ahmet Şen, Aziz Karaoğlu, Hakan Şengül ve Aliye Süleymanlı'yı ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürdü. Kamyonda sıkışan sürücü Hacı Ahmet İlbey'i ise itfaiye ekipleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kenan Kartal "İETT otobüsü ile kamyon çarpıştı. Tahmin edildiğine göre, Beylikdüzü'nden gelen kamyon kırmızı ışıkta döneceği sırada otobüse çarptı. Çarptıktan sonra kontrolünü kaybetmiş ve yuvarlanmış. 7 yaralı olduğunu duydum ama aralarında ağır yaralı yok" dedi. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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