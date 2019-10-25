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25.10.2019
Cezaevindeki 'ölüm patroniçesi'nin yönettiği çeteye şok baskın!
9 Mayıs’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ‘ölüm patroniçesi’ lakaplı Saide D.’nin yönettiği uyuşturucu çetesine düzenlenen baskında 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 15 Mayıs'ta tutuklanarak 30 yıl hapis cezası alan kadın çete lideri Saide D. hala ile irtibatlı olduğunu belirlendi.
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