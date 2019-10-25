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Bursa'da korkutan görüntü! Kaldırıma yatıp kıvrandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019
BURSA'DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ! KALDIRIMA YATIP KIVRANDI

'nın İnegöl ilçesinde B.M.'nin (22) madde aldıktan sonra kriz geçirdiği ileri sürüldü. Kaldırıma yatıp, kıvranan gencin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. B.M.'nin, madde kullandıktan sonra kriz geçirdiği öne sürüldü.



Bir anda yere yığılan genç, kaldırımda kıvranıp, bağırmaya başladı. B.M.'ye yardım etmeye çalışan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine de haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, B.M.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.M.'nin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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