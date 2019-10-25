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19 yaşındaki Tuğba'yı döven babası hakkında tahliye kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
TÜM TÜRKİYE KONUŞMUŞTU! VE KARAR VERİLDİ

Sosyal medyada 19 yaşındaki kızına evinde şiddet uyguladığı görüntülerle tepki çeken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Muzaffer A'nın iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle birlikte tahliyesine karar verildi.

Baba Muzaffer A. ve kızı A. hakkında karşılıklı yaralama suçundan hazırlanan iddianame, gönderildiği 19. 'nce 18 Ekim'de kabul edilmesi üzerine 9 Ekim'de tutuklanan baba Muzaffer A'nın tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

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CEZA MİKTARI DİKKAT ALINDI

Mahkemenin tensip zaptında yer alan gerekçesinde, sanık Muzaffer A. hakkında istenen ceza miktarı dikkate alınarak üst hadden ceza alsa bile alınacak cezanın 5 yılı geçmemesine dikkat çekildi.

TAHLİYE EDİLDİ

"Suçun toplumda infial uyandırma gerekçesinin madde metininde yer almaması, hesaplarını etkin ve subjektif algılarına göre kullanıp yönlendiren kişilerin inisiyatifinin kamuoyunu tümüyle yansıtmayacağı" belirtilerek "tutukluluk halinin devamının muhtemel mağduriyete dönüşmemesi için" sanığın tahliyesine karar verildi.

ADLİ KONTROL UYGULANACAK

Sanık Muzaffet A'nın ikametine en yakın karakola haftanın bir günü imza atması yönünde uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca Tuğba A. hakkında da adli kontrol hükümleri uygulanması için ilgili yerlere yazı yazılması kararlaştırıldı.

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