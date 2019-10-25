PMYO sınav sonuçları nasıl öğrenilir? PMYO sınav sonuçları sorgulama 2019!

PMYO sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Polis Akademisi başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce öğrencinin beklediği sonuçlar duyuruldu. Adaylar internet üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Peki, PMYO sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte PMYO sınav sonuçları sorgulama ekranı 2019!

PMYO Giriş Sınavı sonuçları e Devlet sayfası üzerinden erişme açıldı. Polis Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim görmek isteyen adaylar 2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenciden biri olmak için 2019 yılı PMYO Giriş Sınavı'na katılmıştı. İşte PMYO giriş sınavı sonuçları...

POLİS AKADEMİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Polis Akademisi'nin internet adresinden yapılan açıklamada şu açıklamaya yer verildi:

2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.