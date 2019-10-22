Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Gelen son dakika haberine göre; Şırnak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 Emniyet Müdürlüğü personeli, öğretim görevlisi, muvazzaf subay ile 3 ihraç edilen emniyet personeline yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şırnak, Mardin, Erzurum, Antalya, Hatay ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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