22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
6 İLDE BASKIN! 7 İSİM YAKALANDI

Gelen son dakika haberine göre; merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen / soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 Emniyet Müdürlüğü personeli, öğretim görevlisi, muvazzaf subay ile 3 ihraç edilen emniyet personeline yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şırnak, Mardin, , , ve 'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 . Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kılıçdaroğlu ve FETÖ elebaşı aynı iftirada buluştu! İşte o skandal sözler |Video KILIÇDAROĞLU VE FETÖ ELEBAŞI AYNI İFTİRADA BULUŞTU! İŞTE O SKANDAL SÖZLER |VİDEO
Son dakika: Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu SON DAKİKA: KONYA MERKEZLİ 27 İLDE FETÖ OPERASYONU
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı ANKARA'DA FETÖ SORUŞTURMASINDA 20 GÖZALTI KARARI
Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı MERSİN MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 49 GÖZALTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN