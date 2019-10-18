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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
EKİPLER DÜĞMEYE BASTI! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

'da, /'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında '' kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı '' kullandığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

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