23 yaş küçük sevgili ayrılmak isteyince kabusu yaşattı! İşte istenen ceza

İzmir'de sevgili olduğu Tuğçe Aras A.'yı (22), kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle av tüfeğiyle vurup, yüzünün parçalanması ve koku alma duyusunu kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açılan tutuksuz sanık A.A.'nın (55), ilk duruşmada, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verildi.

Urla'da 2017 yılında meydana gelen olayda, Tuğçe Aras A., kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A. ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra A.A., Tuğçe'ye fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Yaşadıklarına dayanamayan Tuğçe Aras A., da A.A.'ya, Urla'da kamp yaptıkları sırada ayrılmak istediğini söyledi. Sinirlenen A.A. aracından aldığı av tüfeğiyle genç kadına ateş etti. Çadırda bulunan Tuğçe Aras A.'nın yüzü parçalandı. Genç kadını, dağlık alandaki olaydan sonra Urla Devlet Hastanesi'ne götüren iş insanı, yaşananların kaza olduğunu söyleyip, hastaneden ayrıldı.