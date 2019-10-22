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3 yaşındaki minik kızın acı ölümü! Bir anda yola fırladı…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
3 YAŞINDAKİ MİNİK KIZIN ACI ÖLÜMÜ! BİR ANDA YOLA FIRLADI…

Büyükçekmece’de annesiyle birlikte caddede yürüyen 3 yaşındaki annesinin elinden bir anda fırlayarak yola atladı. Üzerinden servis arabası geçen minik kız yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annesinin elinden bir anda yola fırlayan küçük kızın aracın altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

, Büyükçekmece'de dün öğlen saatlerine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, (3) annesi ve anneannesiyle yolda yürüyordu. Yolda yürüyen minik Esila bir anda annesinin elinden yola fırladı.

O sırada sağlık merkezine bir hastasını bırakan servis minibüsü şoförü aniden hareket etti. İddiaya göre, aracın kör noktasında kalan minik kızın üzerinden servis aracı geçti. Bir anda anne ve yanındaki anneannesi küçük çocuğu görünce çığlıklar içinde kaldı. Servis altından çıkarılan Esila Nur'a ilk müdahale yine aile sağlığı merkezinde yapıldı. Küçük kız, daha sonra gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nabzı düşük olan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevrede iş yeri bulunan Ahmet Aslan isimli esnaf ise yaşananları anlatarak, "Taşıma servisiydi çarpan kişi. Araba duruyordu. Araç çalışıyor o sırada çocukta annesinin elinden kurtuluyor. Arabanın altında kaldı. Hızlı giden bir araç değildi. Duruyordu kalkışı esnasında oldu olay" dedi.

3 yaşındaki minik kızın acı ölümü 3 YAŞINDAKİ MİNİK KIZIN ACI ÖLÜMÜ

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minik kızın annesinin elinden birden yola fırlaması, servis aracının kızın üzerinden geçmesi ve vatandaşların kızın yardımına koşması yer alıyor.

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