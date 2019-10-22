Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- NASA Mars'ta yeni keşfini duyurdu: 100'den fazla ses...
- İzmir'de dehşet evi! Üvey kardeşini öldürdü
- Esra Erol'da canlı yayınına katılmıştı! Öldürüldü...
- İşte dünyanın en pahalı savaş jetleri
- Fren yerine gaza basınca...
- Radarda tespit edildi! Böyle yakalandılar!
- Baba Vanga Türkiye kehanetiyle olay oldu!
- Dikkat geliyor! Meteoroloji birçok bölgeyi uyardı...
- Müge Anlı'da 3. cinayet gündemde!
- Almanya'da iki Türk gencinin şüpheli ölümü
Daha Fazla Gör
- Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Rusya ziyareti öncesi flaş açıklamalar
- Macron terör örgütü YPG'ye kalkan oldu! "Türkiye anlaşmanın süresini uzatsın"
- Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! 3,2 milyon hektar alana "özel statülü" koruma
- Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad'daki kiliseyi karargah olarak kullanmış
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl? Galatasaray kaçıncı sırada?
- Serkan Kırıntılı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Kırıntılı kırmızı kart pozisyonu olay oldu!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı ne zaman? 2019 Jandarma personel alımında son durum!
- Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…
- Müge Anlı 21 Ekim Nilgün Kırlı cinayetinde “seri katil” detayı! Yunus Kahraman kimdir?
- Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?
- Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?