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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE SİS UYARISI

yapılan duyuruya göre, kıyıları, 'nun güneydoğusu ile çevrelerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

kıyıları, 'nun güneydoğusu ile çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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