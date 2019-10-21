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İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi yaşanacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2019
İSTANBUL'DA 12 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

İstanbul'un Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çarşamba günü suların 12 saat boyunca kesik olacağı açıklandı.

Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 23 Ekim'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

İSKİ'den İstanbul'da su kesintisi açıklaması İSKİ'DEN İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

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