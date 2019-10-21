İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi yaşanacak
Giriş Tarihi: 21.10.2019
İstanbul'un Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çarşamba günü suların 12 saat boyunca kesik olacağı açıklandı.
Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 23 Ekim'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak.
Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İki ayrı operasyon! Böyle yakalandılar
- Ormanlık alana gizlenmiş! Askerler çıkarttı...
- Amerikan askerlerini çıldırtan tünel!
- Cumhurbaşkanlığından elaman alımı! İşte şartlar...
- Diyarbakır’da tarihi değiştirecek keşif
- Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu
- 1200 rakımda Türk oba kültürü yaşanıyor!
- Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle korkuttu!
- Müge Anlı seri katil son dakikasıyla şoke oldu!
- Sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam gelecek mi?
Daha Fazla Gör
- Kaçış Sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil son haliyle hayranlarını korkuttu
- HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı
- Sigara fiyatları ne kadar? 21 Ekim güncel sigara fiyatları sigaraya zam var mı?
- Çocuğu PKK/YPG tarafından kaçır��lan anne A haber'e konuştu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Suriye açıklaması
- Münbiç'te halk terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimini protesto etti
- Terör örgütü YPG için verilen 120 saatlik süre doluyor! İşte bölgede son durum...
- SON DAKİKA: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi
- PKK/YPG- PYD, Resulayn’da Kürtleri öldürdü! Örgüt yalan haberlerle sempati kazanmaya çalışıyor
- CHP'li Tunç Soyer'den skandal Türkiye ve Kıbrıs açıklaması
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Suriye açıklaması ve dünyaya '35 saat' uyarısı
- Başkan Erdoğan gündeme getirmişti! Tek tip sigara uygulaması için tarih belli oldu