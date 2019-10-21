Sigara fiyatları ne kadar? 21 Ekim güncel sigara fiyatları sigaraya zam var mı?
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Sigaraya zam var mı? Güncel sigara fiyatları sigara içen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 21 Ekim sigara fiyatları en ucuz sigara ne kadar? Sigarada tek tip paket uygulamasının gündeme gelmesiyle birlikte Ekim güncel sigara fiyatları sigara içen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigara fiyatları bu yıl içerisinde iki defa büyük zamla karşılaşmıştı. Tütün ürünlerine yapılan vergi düzenlemesinin ardından bazı markalar zam yaparken, birkaç ay sonra bütün sigara markaları zamlanmıştı. İşte, güncel sigara fiyatları!
21 Ekim sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam var mı? Sigarada yapılacak tek tip paket düzenlemesiyle birlikte güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. En ucuz sigara ne kadar? Sigarayla mücadelede kararlılığı belirten Başkan Erdoğan, sigarada tek tip paket uygulaması yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sigaraya zam var mı sorusuna yanıt aranıyor. Sigara fiyatlarında bu yıl içerisinde büyük zamlar yaşanmış, paket başına 3-4 liraya varan zamlar fiyat listesine yansımıştı. İşte, 21 Ekim sigara fiyatları ne kadar?
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