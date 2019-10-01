İSKİ'den İstanbul'da su kesintisi açıklaması
Giriş Tarihi: 01.10.2019
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Eyüpsultan'da yaşanacak su kesintisi hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, "Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak" ifadelerine yer verildi.
Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.
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