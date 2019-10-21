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Çanakkale'de 53'ü çocuk, 101 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
İKİ AYRI OPERASYON! BÖYLE YAKALANDILAR

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın 'na geçiş yapmak isteyen içinde 53'ü çocuk, ve uyruklu 101 , tarafından yakalandı.

Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığına bağlı ekipler, ilçesi Behramkale ve Sivrice Burnu açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi.

101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonlarda, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın 'na geçiş yapmak isteyen hareket halindeki içerisinde 53'ü çocuk, 22'si kadın ve 26'sı erkek olmak üzere 91'i ve 10'u uyruklu 101 yakalandı.

TESLİM EDİLDİLER

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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