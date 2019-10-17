Rusya'da vatman, mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu
Moskova’da gece saatlerinde yolcu seferi yapan tramvay hareket ederken telefonda yazışan vatman, başka bir tramvaya arkadan çarparak 100 milyon dolarlık zarara neden oldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da gece saatlerinde yolcu seferi yapan bir tramvay durağa yaklaşırken büyük bir kaza yaşandı. Tramvayın vatmanı hareket halindeyken cep telefonuyla mesajlaşırken önüne bakmadı. Bir süre sonra kafasını kaldıran vatman, başka bir durağa yaklaştığını ve önünde başka bir tramvayın durakta beklediğini fark etti.
BAŞARILI OLAMADI
Önündeki tramvayı geç fark eden vatman elindeki telefonu bırakarak tramvayı durdurmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Tramvay önündeki tramvaya arkadan çarptı. Yaşanan kazada vatman dahil vagonlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
TRAMVAYLARIN DEĞERLERİNİ AÇIKLANDI
Yaşanan kazanın ardından vatman hakkında Moskova Belediyesi idari soruşturma başlattı. Ayrıca Moskova Bölge Savcılığı da konu ile ilgili soruşturma başlattı. Basına servis edilen görüntülerde vatmanın yüzde 100 kusurlu olduğu görüldü. Vatmanın görevine son verileceği öğrenilirken tramvayların toplam bedelinin 100 milyon dolar olduğu açıklandı.
"100 MİLYON DOLARLIK MESAJ"
Görüntüler basın üzerinden servis edilince Ruslar sosyal medyadan, "100 milyon dolarlık mesaj, Kremlin sarayı karşısından lüks bir daire alınabilirdi" gibi yorumlar yaparak kazayı yapan vatman ile dalga geçti.
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