Öldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dedi
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
İzmit'te, plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a eşi Hüsnü Güntaç'ı öldürten Sibel Güntaç, eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti. Fahrettin Özcan ise sevgilisini yalanlayarak, "Rahmetli karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı." dedi.
İzmit'te, geçen yıl 5 Kasım günü yaşanan olayda Sibel Güntaç (32), plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a (42) eşi Hüsnü Güntaç'ı (32) öldürttü. Özcan, Güntaç'ı evinde başından tabancayla vurdu. Çift daha sonra cesedi ormanlık alanda toprağa gömdü. Kısa sürede yakalanan Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan tutuklandı.
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