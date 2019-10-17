17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Öldürdüğü sevgilisinin kocası için 'Rahmetli adam gibi adamdı' dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
SEVGİLİSİNİN KOCASINI ÖLDÜRMÜŞTÜ! MAHKEMEDE ŞOK SÖZLER

İzmit'te, plan yapıp, sevgilisi 'a eşi 'ı öldürten , eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti. Fahrettin Özcan ise sevgilisini yalanlayarak, " karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı." dedi.

İzmit'te, geçen yıl 5 Kasım günü yaşanan olayda (32), plan yapıp, sevgilisi 'a (42) eşi 'ı (32) öldürttü. Özcan, Güntaç'ı evinde başından tabancayla vurdu. Çift daha sonra cesedi ormanlık alanda toprağa gömdü. Kısa sürede yakalanan Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN