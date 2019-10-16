Rusya: Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz
Barış Pınarı Harekatı başarılı şekilde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz." dedi.
Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 8. gününde başarılı şekilde devam ediyor. Hareaktta şu ana kadar 637 terörist etkisiz hale getirilirken birçok nokta da terörden arındırıldı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği harekat ile ilgili olarak Rusya'dan bir açıklama geldi.
Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Peskov'un, "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlayacak önlemler alma hakkına saygı duyuyoruz, ancak Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun, güvenlik sağlama konusundaki menfaat ve görevleriyle orantılı olmasını bekliyoruz" dediği bildirildi.
Peskov'un, harekatın ne kadar süreceğine dair sorulan soruya ise "Herhangi bir tarih vermek zor" cevabını verdiği belirtildi.
"TÜRKİYE HEDEFLERİNE ULAŞACAK"
Putin'in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan kısa süre öncede; Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatını değerlendiren Rus askeri uzman İgor Korotçenko, "PKK/YPG-PYD, mükemmel derecede donatılmış ve deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz. Türkiye hedeflerine ulaşacak" dedi.
"TÜRK ORDUSUNA KARŞI KOYAMAYAZ"
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin hedeflerine ulaşacağını açıkladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarılı operasyonlar devam ederken, Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey'e değerlendirmelerde bulunan Ulusal Savunma (Natsionalnaya Oborona) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni askeri uzman İgor Korotçenko, PKK/YPG-PYD'nin Türk ordusuna karşı koyamayacağını söyledi.
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