İstanbul'da binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul, Üsküdar'a bağlı Ünalan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısındaki yangın korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Sibel Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alevler nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı.

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Dar sokaklar ve hatalı parklar nedeniyle itfaiye zor anlar yaşadı. Vatandaşlar park halindeki aracı kaldırarak yolu açtı. Çatıdan yükselen yoğun duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

"PATLAMA SESİ DUYDUK"

Bir görgü tanığı " Bir patlama sesi duyduk. Sonra alevler yükselmeye başadı. Panik yaşandı, itfaiye ekiplerine haber verdik" diye konuştu.