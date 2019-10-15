Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Kremlin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.detaylar gelecek...
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