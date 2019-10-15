15 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin, Başkan ile Devlet Başkanı 'in telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.

detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN