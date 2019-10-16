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Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle, rakiplerini vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
İNANILIR GİBİ DEĞİL! RAKİPLERİNE BAKIN NE YAPTI

'da, aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan ile (45) ve (40) arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kaya, kavga anında yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erk'i vurarak, yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde telefon satışı yapan , ve henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgaya çevre esnafı, müdahale ederek, tarafları ayırmak istedi. Ancak bu sırada Erdem Kaya, beraberinde bulunan eşinin çantasından aldığı tüfekle Özcan ve Erk'e ateş açtı. Özcan, tüfekten çıkan saçmaların dudağına, Erk de ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

KAMERALARA YANSIDI

Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride, suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma sürüyor.


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