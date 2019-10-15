Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok üründe Sildenafil maddesi tespit edildi. Son derece tehlikeli sağlık problemlerine yol açabilecek Sildenafil maddesinin birçok zararı bulunuyor. Sildenafil Sitrat maddesinin özellikle çikolata ve enerji içecekleri gibi ürünlerde bulunduğuna dikkat çekildi. Peki Sildenafil nedir? Sildenafil Sitrat zararları nelerdir? İşte yanıtı…

Sildenafil nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan hileli ürünlerde Sildenafil Sitrat isimli madde tespit edildi. Enerji içecekleri ve çikolata gibi ürünlerde bulunan "Sildenafil" isimli maddenin sağlık açısından birçok zararı bulunmaktadır. Pek, Sildenafil Sitrat zararları nelerdir? Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. Doz yükseldikçe de maddenin tehlikesi artmaktadır.

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, sertleşme bozukluğu, pulmoner arteriyal hipertansiyon ve yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bu durumları, kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. İlacın yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş ve düşük kan basıncını (tansiyonu) içerebilir. Kalp hastalığı, karaciğer işlev bozukluğu veya böbrek hasarı olan hastalar ilacı kullanırken dikkatli olmalıdırlar çünkü ciddi yan etkiler yaşayabilirler.

Sidenafilin aksiyon mekanizması, genelde hücreler içinde çeşitli reaksiyonları hızlandıran fosfodiesteraz adlı enzimini engellemektir. Bu enzim engellendiğinde niktrik oksit adındaki kimyasal türün seviyeleri artar. Bu kimyasal vücudun çeşitli bölgelerindeki kan damarlarının rahatlamasına destek olur.

SİLDENAFİL ZARARLARI NELERDİR?

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5'in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttIrarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel uyarI ile salInan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.

Yan etkiler doz yükseldikçe artmaktadır.