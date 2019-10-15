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İstanbul Havalimanı'nda, çalışana hakaret eden Fatma Funda Esenç'in davası başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
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’ndan 2019 tarihinde ’a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan ’ye hakaret eden yolcu ’in, “hakaret” ve “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak.

'nda 2019'da 'a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen , havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi ile tartıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yolcuların çektiği tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Esenç hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Funda Esenç isimli yolcu uçağı rötar yapınca kadın personele hakaretler savurdu | Video FUNDA ESENÇ İSİMLİ YOLCU UÇAĞI RÖTAR YAPINCA KADIN PERSONELE HAKARETLER SAVURDU | VİDEO

YARIN BAŞLANACAK

Hazırlanan iddianamede Esenç'in, "hakaret" ve ""halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kabul edilen iddianame sonrası sanık Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına Gaziosmanpaşa 'nde yargılanmasına yarın başlanacak.

Havalimanı personeli Tuğçe Selvi'ye hakaret eden Fatma Funda Esenç'e hapis istemi HAVALİMANI PERSONELİ TUĞÇE SELVİ'YE HAKARET EDEN FATMA FUNDA ESENÇ'E HAPİS İSTEMİ

"STRES ALTINDAYDIM"

Yayınlanan görüntülerde Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" diyor. Sevi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek üstüne yürümesinin ardından Esenç, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek geri çekiliyor. Görüntülerde diğer yolcuların da Esenç'e tepki gösterdiği duyuluyor.

Sanık Esenç, iddianamede yer verilen ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, "Çingene" kelimesini de "saldırgan" anlamında kullandığını ileri sürdü.

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