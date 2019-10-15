İstanbul Havalimanı'nda, çalışana hakaret eden Fatma Funda Esenç'in davası başlıyor
İstanbul Havalimanı’ndan 25 Nisan 2019 tarihinde Bodrum’a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye hakaret eden yolcu Fatma Funda Esenç’in, “hakaret” ve “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak.
İstanbul Havalimanı'nda 25 Nisan 2019'da Bodrum'a gitmek için beklediği sırada uçağın gecikmesine sinirlenen Fatma Funda Esenç, havayolu şirketinin yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diğer yolcuların çektiği tartışma görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Esenç hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
YARIN BAŞLANACAK
Hazırlanan iddianamede Esenç'in, "hakaret" ve ""halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Kabul edilen iddianame sonrası sanık Fatma Funda Esenç'in yargılanmasına Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına yarın başlanacak.
"STRES ALTINDAYDIM"
Yayınlanan görüntülerde Esenç'in Tuğçe Sevi'ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları. ... kadar aklını çalıştır" diyor. Sevi'nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek üstüne yürümesinin ardından Esenç, "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek geri çekiliyor. Görüntülerde diğer yolcuların da Esenç'e tepki gösterdiği duyuluyor.
Sanık Esenç, iddianamede yer verilen ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, "Çingene" kelimesini de "saldırgan" anlamında kullandığını ileri sürdü.
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