TEM Otoyolu'ndaki feci kazada mucize! Burunları bile kanamadı
İstanbul, Esenyurt TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kurt 34 RB 1246 plakalı otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit Kaya yönetimindeki 59 SBE762 plakalı kamyon duramayarak önündeki araca çarptı.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Tarım Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı!
- Çin Seddi Ay'dan görünüyor mu?
- Türkiye günlerce konuşmuştu! Ve başlıyor...
- Eski sevgili ölüm saçtı!
- Yaklaşanı öldürüp insan eti yiyorlar!
- Sivil eğitim uçağı düştü
- Sildenafil nedir? Sildenafil Sitrat zararları nelerdir?
- Müge Anlı Mustafa Celep'in babasını açıkladı
- Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...
- Gelin arabasıyla büyük vurgun!
- Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...
- Meral Akşener'den 'Barış Pınarı' açıklaması: Türk topçusu... |Video
- Ayn El Arab'daki PYD’li teröristlerin inlerini A Haber görüntülendi
- Sildenafil nedir? Sildenafil Sitrat zararları nelerdir?
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: ABD'nin Türkiye'yi gözden çıkarma lüksü yoktur
- Son dakika... ABD'nin Münbiç kararı ne anlama geliyor? Murat Akgün canlı yayında anlattı |Video
- İYİ Parti'den büyük tepki çeken skandal Devlet Bahçeli paylaşımı
- Volkswagen için karar
- Hülya Koçyiğit'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Resulayn'da terör örgütü PYD mevzileri böyle vuruldu
- İşte terör örgütü YPG/PKK'lıların kaçma ve TSK'yı karalama planı
- THY, Kanada'nın Vancouver kentine tarifeli seferler başlatacak