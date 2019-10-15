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TEM Otoyolu'ndaki feci kazada mucize! Burunları bile kanamadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
MUCİZE! BURUNLARI BİLE KANAMADI

, Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyolu Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kurt 34 RB 1246 plakalı otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit Kaya yönetimindeki 59 SBE762 plakalı kamyon duramayarak önündeki araca çarptı.

TEM Otoyolu'ndaki feci kazada mucize! Burunları bile kanamadı TEM OTOYOLU'NDAKİ FECİ KAZADA MUCİZE! BURUNLARI BİLE KANAMADI

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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