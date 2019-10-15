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Tarım Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Bazı çikolata ve içeceklerde Sildenafil sitrat var
Tarım Bakanlığı domuz ve at eti kullanan markaların ardından birçok çikolata ve içecekler firmasının Sildenafil sitrat kullandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata ve özellikle enerji içeceklerinde kullanılan Sildenafil sitrat maddesinin tüketicileri ölüme götüreceğini belirtti. Uzmanlar Sildenafil sitrat maddesinin bilinçsiz tüketilmesi, kalp rahatsızlıklarına ve ölüme neden olabildiğini ifade ederken, Tarım Bakanlığı söz konusu maddenin birçok firma tarafından kullanıldığını duyurdu.
Giriş Tarihi: 15.10.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 12:19
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