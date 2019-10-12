Trabzon’da dehşet anları! 2 çocuk annesini kadını böyle vurdu
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 çocuk annesi kadın çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan iş yeri sahibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y. (39) isimli şahıs, 2 çocuk annesi S.D.'nin (40) çalıştığı kafeye geldi. Kafedeki mutfak bölümüne giren A.Y. belinden çıkardığı silahı çekerek henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafede aşçı yardımcısı olarak çalışan S.D.'ye 3 el ateş etti.
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