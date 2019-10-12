12 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzon’da dehşet anları! 2 çocuk annesini kadını böyle vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
TRABZON’DA DEHŞET ANLARI! 2 ÇOCUK ANNESİNİ KADINI BÖYLE VURDU

'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 çocuk annesi kadın çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan iş yeri sahibinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y. (39) isimli şahıs, 2 çocuk annesi S.D.'nin (40) çalıştığı kafeye geldi. Kafedeki mutfak bölümüne giren A.Y. belinden çıkardığı silahı çekerek henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafede aşçı yardımcısı olarak çalışan S.D.'ye 3 el ateş etti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN