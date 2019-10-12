1,5 aylık bebeği bu notla terk ettiler
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Şenol Tuna isimli vatandaş kapının önünde 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek buldu. Kundağın içerisinde not bulan Tuna durumu polise haber verdi.
Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta oturan Şenol Tuna, saat 01.00 sıralarında evine geldiğinde, kapının önünde kundağa sarılı bir bebek buldu. Bebeği evine alan Tuna, durumu polise bildirdi.
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