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1,5 aylık bebeği bu notla terk ettiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
1,5 AYLIK BEBEĞİ BU NOTLA TERK ETTİLER

'nın ilçesinde yaşayan Şenol Tuna isimli vatandaş kapının önünde 1,5 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek buldu. Kundağın içerisinde not bulan Tuna durumu polise haber verdi.

Merkez ilçesi Işıklar Mahallesi Fındıkköy Sokak'ta oturan Şenol Tuna, saat 01.00 sıralarında evine geldiğinde, kapının önünde kundağa sarılı bir bebek buldu. Bebeği evine alan Tuna, durumu polise bildirdi.

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