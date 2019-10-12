Kültür Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman?
Kültür Bakanlığı başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı sonuçları için vatandaşlar araştırma yapıyor. Bakanlık bünyesine alınacak 785 personel alımı için başvurular 9 Ekim tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler personel alım sonuçları için çevrildi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların açıklanmasının ardından listede yer alan binlerce aday giriş sınavına katılacak. İşte, başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar…
Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru sonuçları için binlerce kişi sorgulama yapıyor. Kültür Bakanlığı başvuru sonuçları için gözler bakanlık duyurularına çevrildi. Peki, Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık bünyesine farklı kadrolarda 785 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık (www.kulturturızm.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar ancak bir pozisyonun sınavına başvurabilecek. Peki, Kültür Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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