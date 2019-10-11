55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna binlerce vatandaş yanıt arıyor. KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Daha önce PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve vatandaşların ilana ilgisi yoğun olmuştu. Alımlar ile ilgili son gelişmeler ve duyurular da yakından takip ediliyor. PTT personel alımına ilişkin yapılan son açıklamada, "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" denildi.