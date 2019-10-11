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55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

KPSS şartsız PTT personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Binlerce kişi tarafından aylardır merakla beklenen PTT personel alımı sürecinde son düzlüğe girildi. PTT kadrolarına 2023 yılına kadar personel alımı yapılmaya devam edecek. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar da PTT son duyurularını takip ediyor. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik daha önce yaptığı açıklamalarda 55 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki, KPSS şartı olmadan 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 17:02
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55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna binlerce vatandaş yanıt arıyor. KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Daha önce PTT tarafından 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve vatandaşların ilana ilgisi yoğun olmuştu. Alımlar ile ilgili son gelişmeler ve duyurular da yakından takip ediliyor. PTT personel alımına ilişkin yapılan son açıklamada, "PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" denildi.

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55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT'DEN SON AÇIKLAMA

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir" ifadelerine yer verilmişti.

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55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

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55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

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55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak