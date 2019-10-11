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55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
KPSS şartsız PTT personel alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Binlerce kişi tarafından aylardır merakla beklenen PTT personel alımı sürecinde son düzlüğe girildi. PTT kadrolarına 2023 yılına kadar personel alımı yapılmaya devam edecek. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar da PTT son duyurularını takip ediyor. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik daha önce yaptığı açıklamalarda 55 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki, KPSS şartı olmadan 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 11.10.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 17:02
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