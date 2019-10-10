Kartal Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; Anadolu Adalet Sarayı yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

EKİPLER TRAFİĞİ KAPATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı.

GİRİŞLER KAPATILDI

Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.