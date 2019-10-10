Beyoğlu'nda metruk yapı büyük gürültüyle çöktü
Beyoğlu'nda daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan ve kısa süre önce boşaltılan yapıda çökme meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkazın altında kimsenin olup olmadığını araştırdı.
Olay Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde saat 04:30 sıralarında meydana geldi. Daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı yapıda bir anda büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ENKAZIN ALTINDA KİMSE OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkazın altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, görgü tanıklarının da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Enkaz kaldırma işleminin ilerleyen saatlerde başlayacağı öğrenildi.
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