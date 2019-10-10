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Araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
YARALI GENÇ BAKIN NE YAPTI!

() Kampüsü içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Araçta sıkışan öğrencilerden 'in (20) kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla yüzünün fotoğrafını çekip, yarasını kontrol ettiği görüldü.

, dün saat 17.30 sıralarında Spor Salonu önünde meydana geldi. (18) yönetimindeki 07 ZJ 628 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet tarafından sıkıştırıldı.

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