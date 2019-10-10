Araçta sıkışan üniversiteli, yüzünü kontrol için telefonla fotoğraf çekti
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kampüsü içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Araçta sıkışan öğrencilerden Ramazan Ateş'in (20) kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonuyla yüzünün fotoğrafını çekip, yarasını kontrol ettiği görüldü.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında AÜ Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu önünde meydana geldi. Şakir Kavak (18) yönetimindeki 07 ZJ 628 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen motosiklet tarafından sıkıştırıldı.
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