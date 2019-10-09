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Çocuk bakıcısıydı uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
ŞOK GERÇEK GÖZALTINA ALININCA ORTAYA ÇIKTI

'da gerçekleştirilen operasyonda çocuk bakıcısı Nagihan T. (25) ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde piyasa değeri 8 bin TL olan paketler halinde satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madde ticareti yaptığı iddiasıyla çocuk bakıcısı Nagihan T.'yi takibe aldı. Ekipler, şüphelinin annesiyle beraber yaşadığı Atakum ilçesi Yenimahalle'deki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, piyasa değeri 8 bin TL olan paketler halinde metanfetamin ele geçirildi.

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EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nagihan T., ifadesinde, uyuşturucu maddeyi içmek için satın aldığını söyledi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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