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45 öğrenci içtikleri sudan zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
O İLDE ALARM! 45 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

’da iddiaya göre 45 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri ve ekipler yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Edilen bilgiye göre olay, merkez 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Veysel Karani İmam Hatip Okulu'nda meydana geldi.

ZEHİRLENDİLER

İddiaya göre okulda su içen öğrencilerin zehirlenme belirtisi göstermesi nedeni ile 112 acil sağlık ekipleri istendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Okula gelen sağlık ekipleri, 45 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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