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Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
VAN'DA İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

tarafından yapılan açıklamaya göre, 'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 'de 4, Van'da 2 olmak üzere 6'ya ulaştı.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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