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Son dakika: Tuzla'da bina yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
TUZLA'DA BİNA YANGINI!

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinde bir bina alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

'un ilçesi Orhanlı mevkiinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

Kısa sürede yayılan yangın alt kata da sıçradı. Olay yerine Orhanlı ve Tuzla itfaiye ekipleri ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER VE SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ A HABER MUHABİRİ ANLATTI

Son dakika: İstanbul Tuzla'daki bina yangınından ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: İSTANBUL TUZLA'DAKİ BİNA YANGININDAN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

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