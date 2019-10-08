Son dakika: Tuzla'da bina yangını!
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
Son dakika haberine göre; İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir bina alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.
İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı mevkiinde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan yangın alt kata da sıçradı. Olay yerine Orhanlı ve Tuzla itfaiye ekipleri ve ambulans ekibi sevk edildi.
Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.
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