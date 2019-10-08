Grip aşısı fiyatı 2019’da ne kadar? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak?

Soğuk ve yağışlı havaların başlamasıyla birlikte grip aşısına yönelik talep çoğaldı. Gripten korunmak isteyen vatandaşlar, grip aşısı fiyatı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 2019 grip aşısı fiyatı ne kadar? Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre grip aşısı risk grubundaki kişilere ücretsiz verilecek. İşte, grip aşısı hakkında tüm merak edilenler!

Grip aşısı fiyatı ne kadar? 2019 grip aşısı ücreti vatandaşların merak konusu oldu. Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Hastalık riskini azaltmak isteyen vatandaşlar, hem kendilerine hem de ailelerine grip aşısı yaptırarak hastalıktan korunmak istiyor. Peki, 2019 grip aşısı fiyatı ne kadar? Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, risk grubunda bulunan kişilere grip aşısının ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Grip aşısı kimlere ücretsiz olacak?