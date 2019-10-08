Çanakkale'de feci olay! Ayağını kaptırdığı çapa makinesiyle hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'de, 60 yaşındaki adam bahçesini çapalarken ayağını makineye kaptırdı. Acılar içinde kalan talihsiz adamın, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin parçasıyla hastaneye götürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, çapa makinesi ile bahçesini çapalarken ayağını makineye kaptıran 60 yaşındaki Şaban Aydın, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin bir parçası ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.
MAKİNEYE KAPTIRDI
Ahlatlıburun köyünde yaşanan olayda, çapa makinesi ile bahçesini çapalamakta olan Şaban Aydın, aniden bacağını makineye kaptırdı.
O HALDE AMBULANSA BİNDİRİLDİ
Kaza sonrası bacağına giren çapa makinesi, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından çıkarılamayınca yaralı vatandaş bacağındaki çapa makinesinin bir parçası ile ambulansa bindirildi. Bacağında parçalanmalar meydana gelen Aydın, hastaneye sevk edildi.
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