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Kadıköy’den Adalar'a giden vapurdan atladı! İstanbul Boğazı'nda can pazarı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
KADIKÖY AÇIKLARINDAKİ CAN PAZARI KAMERADA

’den Adalar’a giden vapurdan denize atladığı iddia edilen genç kadın, olayı fark ederek denize açılan botlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadın vapura çıkarılırken, denizdeki dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

'den Adalar'a giden vapurdan, saat 15.00 sıralarında genç bir kadının henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladığı öne sürüldü. Dalgalar arasında kalan kadının kurtarılması için, sahildeki yelken kulübünün bulunduğu alandan botlar zamanla yarışarak olayın yaşandığı yere geldi. Deniz Polisi ve Kıyı Emniyet ekipleri de anında olay yerine geldi.



GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra botlardan biri tarafından sudan çıkarılan kadın, vapura alınarak sağlık müdahalesine tabi tutuldu. Genç kadın daha sonra vapurun yanaştığı iskeleden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy’den Adalar'a giden vapurdan atladı! İstanbul Boğazı'nda can pazarı KADIKÖY’DEN ADALAR'A GİDEN VAPURDAN ATLADI! İSTANBUL BOĞAZI'NDA CAN PAZARI


Öte yandan denize atlayan kadının sudaki yaşam mücadelesi ve ardından olay yerine gelen botlardan biri tarafından sudan çıkarılma anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

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