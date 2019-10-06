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Hakkari'de Zap Deresi'ne giren iki kuzen boğuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
HAKKARİ'DE ZAP DERESİ'NE GİREN İKİ KUZEN BOĞULDU

'nin ilçesinde 'ne giren iki kuzen boğuldu. Çukurca Rafting Takımı sporcularının da desteğiyle yaklaşık 1,5 saat süren aramalar sonucu iki kuzenin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

'nin ilçesinde 'ne giren iki kuzen boğuldu. Narlı köyünde girdikleri Zap Deresi'nde yüzen Yusuf (17) ve kuzeni Hacı Erdal (16), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çevredekiler gençlerin bulunması için çalışma başlattı.

Son dakika: Hakkari Zap Deresi’nde 2 kuzen boğuldu SON DAKİKA: HAKKARİ ZAP DERESİ’NDE 2 KUZEN BOĞULDU


CANSIZ BEDENLERİ SUDAN ÇIKARILDI

Çukurca Rafting Takımı sporcularının da desteğiyle yaklaşık 1,5 saat süren aramalar sonucu iki kuzenin cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Cenazeler, ambulansla Çukurca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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