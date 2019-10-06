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Adıyaman'da otobüs alev alev yandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2019 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
ADIYAMAN'DA OTOBÜS ALEV ALEV YANDI!

Son dakika haberi: üzerinde seyir halinde bulunan ve içerisinde 20’ye yakın yolcunun yer aldığı alev alev yandı. Yolcular son anda kurtuldu.

, 5. kilometresinde bulunan Beşpınar Mesire alanı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Atabay yönetimindeki 02 AAL 532 plakalı , Kahta istikametinden istikametine gelirken bir anda alev aldı. Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın otobüsün motor kısmında başladı. Yolcular dumanı fark ettiğinde sürücü otobüsü sağa çekti. Yolcular panik ile otobüsten indi.

Son dakika: Adıyaman'da otobüs alev alev yandı! Facianın eşiğinden dönüldü SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA OTOBÜS ALEV ALEV YANDI! FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ

Yangın bir anda büyüyerek otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında panik yaşandı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin sonunda yangını kontrol altına alabildi. Yangında otobüsü içi tamamen yanarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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